Футбол онлайн, результаты

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Футбол: чемпионаты

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НАЗАД К ФИЛЬТРАМ
Футбол
22/04
flag Испания - Премьер-лига
Показать Скрыть
22:00
Севилья
-:-
Майорка
П1
1.95
X
3.49
П2
4.62
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flag Италия - Серия А
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19:30
Рома
-:-
Болонья
П1
2.22
X
3.42
П2
3.68
21:45
Милан
-:-
Интер Милан
П1
3.03
X
3.69
П2
2.41
flag Португалия - Примейра-лига
Показать Скрыть
22:15
Фаренсе
-:-
Бенфика
П1
7.5
X
4.9
П2
1.4
flag Англия - Чемпионшип
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22:00
Мидлсбро
-:-
Лидс
П1
3.84
X
3.56
П2
1.96
flag Испания - Сегунда
Показать Скрыть
21:30
Картагена
-:-
Овьедо
П1
3.29
X
3.22
П2
2.3
flag Чемпионат Турции по футболу. Суперлига
Показать Скрыть
20:00
Сивасспор
-:-
Фенербахче
П1
6.47
X
4.99
П2
1.49
flag Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига
Показать Скрыть
13:00
ФК Минай
-:-
Рух Львов
П1
4.47
X
3.45
П2
1.87
15:30
ФК Металист 1925
-:-
Obolon Kyiv
П1
2.32
X
3.2
П2
3.24
18:00
Шахтёр Донецк
-:-
ФК Зоря Луганск
П1
1.26
X
6.2
П2
11
flag Турция - 1-я лига
Показать Скрыть
20:00
Умраниеспор
-:-
Коджаэлиспор
П1
2.47
X
3.34
П2
2.63
flag Португалия - Сегунда лига
Показать Скрыть
20:00
Насьонал
-:-
Бенфика II
П1
1.75
X
3.74
П2
4.11
flag Чемпионат США по футболу. МЛС
Показать Скрыть
01:00
Шарлотт
0:3
Миннесота Юнайтед
Завершен
03:15
ЛА Гэлакси
4:3
Сан-Хосе Эртквейкс
Завершен
flag Чемпионат Швеции по футболу. Высшая лига
Показать Скрыть
20:00
Эльфсборг
-:-
Кальмар
П1
1.47
X
4.5
П2
6.67
flag Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1
Показать Скрыть
11:00
Персис
-:-
Персикабо 1973
П1
1.29
X
5.63
П2
7.85
15:00
Семаранг
-:-
РАНС Нусантара
П1
1.67
X
3.98
П2
4.31
flag Чемпионат Омана по футболу
Показать Скрыть
16:55
Ал Насср
-:-
Аль Рустак
П1
2.43
X
3.06
П2
2.92
16:55
Сохар
-:-
Бахла
П1
1.71
X
3.42
П2
4.88
19:15
Сур
-:-
Аль-Сееб
П1
6.04
X
3.63
П2
1.56
flag Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Показать Скрыть
17:00
ИМТ Новый Белград
-:-
ФК Железничар Панчево
П1
2.26
X
3.43
П2
2.87
19:00
Младость Л
-:-
Напредак
П1
2.28
X
3.13
П2
3.1
flag Чемпионат России по футболу. Женщины
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19:00
Локомотив
-:-
Зенит СПб - Женщины
П1
2.92
X
3.43
П2
2.24
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flag Чемпионат Эфиопии по футболу
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16:00
Бахир Дар Кенема
-:-
Велките Кетема
Предстоящая
flag Чемпионат Армении по футболу
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14:00
Ван
-:-
ФК Алашкерт
П1
3.12
X
3.39
П2
2.15
16:00
Западная Армения
-:-
Арарат Ереван
П1
2.34
X
3.61
П2
2.66
flag Индия. R Лига. Дивизион А. Футбол
Показать Скрыть
08:00
Sunrise FC Rajasthan
-:-
Роял Джайпур
П1
5.86
X
4.6
П2
1.44
13:00
ASL FC
-:-
Джайпур Элит
П1
15
X
7.5
П2
1.1
flag Чемпионат Монголии по футболу
Показать Скрыть
14:15
Баварианс
-:-
Хангарид Клуб
П1
41
X
15
П2
1.04
flag Чемпионат Киргизии по футболу
Показать Скрыть
14:00
Алга
-:-
ФК Дордой Бишкек
П1
3.4
X
3.6
П2
1.85
flag Германия - Бундеслига - Женщины
Показать Скрыть
20:30
Бавария Мюнхен
-:-
Вердер (жен)
П1
1.13
X
8
П2
15
flag Чемпионат Италия. Примавера 1
Показать Скрыть
12:00
Лечче (19)
-:-
Сампдория (19)
П1
1.65
X
3.93
П2
4.51
flag Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Показать Скрыть
00:10
Депортиво Кали
2:0
Энвигадо
Завершен
02:20
Меделлин
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
04:30
Толима
2:1
Патриотас
Завершен
flag Чемпионат Коста-Рики по футболу
Показать Скрыть
00:00
Гуанакастека
-:-
Эредиано
П1
3.16
X
3.24
П2
2.19
02:00
Сантос
2:1
Пунтаренас
Завершен
03:00
Либериа
3:1
Картагинес
Завершен
04:15
Сан Карлос
0:1
Спортинг Сан Хосе
Завершен
flag Чемпионат Никарагуа по футболу. Лига Примера
Показать Скрыть
04:00
Реал Эстели
-:-
Манагуа
Предстоящая
01:00
Органика Масачапа
0:5
Вальтер Ферретти
Завершен
04:00
УНАН Манагуа
0:1
Дирианген
Завершен
flag Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Показать Скрыть
03:30
Веймут
3:0
УВИ Блекбёрдс
Завершен
flag Чемпионат Парагвая по футболу
Показать Скрыть
00:30
Такуари
4:4
Гуарани
Завершен
03:00
Насьональ Асунсьон
0:1
Олимпия Асунсьон
Завершен
flag Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Показать Скрыть
00:00
УМЕСИТ
0:0
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Завершен
02:15
Спортинг Сан-Мигелито
3:2
Потрос дель Эсте
Завершен
flag Чемпионат Сальвадора по футболу
Показать Скрыть
00:30
Йокоро
0:0
Агуила
Завершен
00:30
Драгон
3:2
Фуэрте Сан-Франциско
Завершен
00:30
КД Платенсе Сакатеколука
0:2
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
00:30
Санта Текла
0:0
Онце
Завершен
flag Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Показать Скрыть
00:30
Ботафого
5:1
ФК Жувентуде
Завершен
00:30
Атлетико Гоияниенсе
0:3
Сан-Паулу
Завершен
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flag Чемпионат Дании по футболу. Суперлига
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20:00
Нордшелланд
-:-
Орхус
П1
1.84
X
3.88
П2
4.01
flag Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Показать Скрыть
00:00
Хуехуетеко
2:0
Антигуа
Завершен
00:00
Кселау МК
1:0
Депортиво Миско
Завершен
00:00
Малакатеко
0:1
Закапа
Прерванный и не будет доигран
00:00
Комуникасионес
1:3
Ачуапа
Завершен
00:00
Кобан Империал
3:3
Деп. Гуастатоя
Завершен
00:00
Коатепеке
0:4
Мунисипаль
Завершен
flag Англия - Южная Премьер-Лига - Юг
Показать Скрыть
21:45
Парквей
-:-
АФК Тоттон
П1
4.56
X
4.01
П2
1.63
flag Нидерланды - Эрстедивизи
Показать Скрыть
21:00
Й. ПСВ Эйндховен
-:-
Й. Утрехт
П1
1.71
X
4.2
П2
4.16
21:00
Й. АЗ Алкмар
-:-
Венло
П1
2.13
X
3.74
П2
3.05
flag Франция - Насьональ
Показать Скрыть
22:00
Сошо
-:-
Ньор
П1
2.35
X
3.29
П2
2.84
flag Англия - Северная Премьер-лига
Показать Скрыть
21:45
Мэтлок
-:-
Аштон Юнайтед
П1
2.97
X
3.67
П2
2.12
flag Англия - Премьер-лига 2
Показать Скрыть
15:30
Лидс U21
-:-
Эвертон U21
П1
3.06
X
4.02
П2
1.98
21:00
Блэкберн Роверс (21)
-:-
Арсенал U21
П1
2.81
X
4.15
П2
2.07
21:00
Ноттингем Форест (21)
-:-
Рединг (дубль)
П1
2.54
X
3.97
П2
2.29
21:00
Сандерленд
-:-
Ливерпуль (21)
П1
3.06
X
3.98
П2
1.99
flag Чемпионат Боливии по футболу. Дивизион Професиональ
Показать Скрыть
22:00
Сан-Антонио Було Було
-:-
Индепендьенте Петролеро
П1
1.82
X
3.65
П2
3.93
flag Чемпионат Уругвая - Лига 2
Показать Скрыть
03:45
Альбион Монтевидео
0:0
Такуарембо
Завершен
flag Чемпионат Чили по футболу. Примера
Показать Скрыть
00:30
Юнион Эспаньола
5:3
Депортес Копьяпо
Завершен
03:00
Кобрелоа
0:3
Аудакс
Завершен
flag Чемпионат Антигуа и Барбуда по футболу
Показать Скрыть
03:00
Вилликис
-:-
Оттос Рейнджерс
Отменен
flag Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
Показать Скрыть
01:00
Бубали
3:0
Роой Афо
Завершен
03:00
СК Кайкэтьо
2:4
Спорт Клуб Юнайтед
Завершен
flag Женский чемпионат Мексики по футболу
Показать Скрыть
01:00
Пачука (жен)
3:0
Гвадалахара (жен)
Завершен
03:06
Тихуана (жен)
5:2
Сантос Лагуна (жен)
Завершен
flag Северная лига - 1-й див.
Показать Скрыть
21:45
Ливерседж
-:-
Грентем
П1
2.27
X
3.86
П2
2.63
flag Женский чемпионат Парагвая по футболу
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03:30
Спортиво Амелиано (жен)
-:-
Sportivo 2 de Mayo Women
Предстоящая
01:15
Sportivo Trinidense Women
1:0
Серро Портеньо
Завершен
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flag Аргентина - Торнео A
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20:30
Клуб Сьюдад де Боливар
-:-
Хувентуд Унида Университарио
П1
1.8
X
3.06
П2
4.68
01:30
Централ Норте Сальта
2:1
Крусеро Дель Норте
Завершен
01:30
Сармиенто Ла Банда
4:0
Ювентуд Антониана
Завершен
01:30
Спортиво Лас Парехас
1:1
Дефенсорес де Пронунсиаменто
Завершен
flag Ирландия - Манстер Старшая лига
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20:30
УКК
-:-
Колледж Коринтианс
П1
6.88
X
5.35
П2
1.34
21:45
Рокмаунт
-:-
Мидлтон
П1
1.82
X
3.57
П2
4
flag Панама. Лига Prom. Футбол
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00:00
Уделас
2:1
Сан-Франциско II
Завершен
02:00
Тауро II
1:2
Потрос дель Эсте
Завершен
02:00
Херрера II
2:4
Верагуас II
Завершен
04:00
ФК Тауро - Резерв
1:2
Коста дель Эсте II
Завершен
flag Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Показать Скрыть
00:00
Оланхо
-:-
Вида
Отложен
02:00
Олимпия
2:2
Мотагуа
Завершен
02:15
Лобос УПНФМ
-:-
Олимпия
Отложен
04:30
Виктория Ла-Сейба
-:-
Маратон
Отложен
flag Americas Kings League - 40 mins play
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04:00
West Santos (VII)
-:-
Atletico Parceros (VII)
П1
2.05
X
5.5
П2
2.3
05:00
Club de Cuervos (VII)
-:-
Raniza (VII)
П1
3.1
X
5.5
П2
1.67
00:00
Muchachos (VII)
-:-
Olimpo United (VII)
Отменен
01:00
Real Titan (VII)
-:-
Galacticos Caribe (VII)
Отменен
02:00
Los Aliens (VII)
-:-
Persas (VII)
Отменен
03:00
Peluche Caligari (VII)
-:-
Los Chamos (VII)
Отменен
flag USA MLS Next Pro League
Показать Скрыть
06:00
Такома Дефианс
0:0
Ванкувер Уайткэпс II
Перерыв
00:00
Портленд Тимберс II
3:4
Миннесота Юнайтед II
Завершен
flag Чемпионат США - NPSL
Показать Скрыть
06:00
ФК Аризона
-:-
Fcaz Tucson
Предстоящая
01:00
Las Vegas Knights FC
-:-
Lions United
Отменен
flag Ethiopia Higher League
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09:00
Woldia Kenema
-:-
Bench Maji Buna FC
П1
3.33
X
3.15
П2
2.16
flag Australia Victoria PL 1 U23
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11:15
Bulleen Lions U23
-:-
Kingston City U23
П1
1.11
X
8.05
П2
14.9
flag Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Показать Скрыть
21:45
Слайго Роверс
-:-
Голуэй Юнайтед
П1
3.12
X
3.13
П2
2.46
21:45
Шелбурн
-:-
Шемрок
П1
2.63
X
3.22
П2
2.75
21:45
Дерри Сити
-:-
Ст. Патрикс
П1
1.78
X
3.68
П2
4.59
flag Mexico Liga MX
Показать Скрыть
03:00
Круз Азул
2:2
Атлас
Завершен
flag Чемпионат США. USL Первая лига
Показать Скрыть
02:30
ФК Саут Джорджия Тормента
0:3
Гринвилл Триумф
Завершен
flag США - NWSL - Женщины
Показать Скрыть
01:00
ОЛ Рейн (жен)
1:2
Ред Старс
Завершен
02:30
Ангел Сити (жен)
2:1
Норт Каролина Кураж
Завершен
flag Чемпионат Гаушу 2
Показать Скрыть
00:30
Лажеаденсе
1:1
Futebol Com Vida
Завершен
flag Эль-Сальвадор - Дивизион Сегунда
Показать Скрыть
00:00
CD Santiagueno
0:1
CD El Roble
Завершен
00:00
Вендаваль
0:6
AFC Los Laureles
Завершен
00:00
CD Inca
0:4
Сан Пабло Муниципаль
Завершен
00:00
КД Титан
1:2
Tiburones de Sonsonate
Завершен
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flag Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
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00:00
Alianza Women
1:0
Америка Кали (жен)
Завершен
flag Чемпионат Бразилии - Серия Б
Показать Скрыть
00:00
Понте-Прета
1:1
Коритиба
Завершен
flag Женский чемпионат Чили по футболу
Показать Скрыть
00:00
Антофагаста (жен)
-:-
Универсидад Католика - Женщины
Отложен
flag Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Показать Скрыть
00:00
Боливар СК
1:1
Академия Ансоатеги
Завершен
flag Аргентина - Примера B Метрополитана
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00:15
Мидланд
1:0
Док Суд
Завершен
flag Чили - Примера B
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00:30
Депортес Лимаче
2:2
Сантьяго В
Завершен
flag Кубок Исландии по футболу. Женщины
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21:00
КР Рейкьявик - Женщины
-:-
Аульфтанес - Женщины
П1
1.44
X
4.33
П2
5.25
22:15
ИА Акранес - Женщины
-:-
Сельфосс - Женщины
Предстоящая
22:15
Афтурелдинг/Фрам - Женщины
-:-
KH Hlidarendi Women
Предстоящая
flag Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Показать Скрыть
00:30
Универсидад Сентраль де Венесуэла
0:0
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
flag Чемпионат Исландии по футболу. Женщины
Показать Скрыть
21:00
Брейдалик
-:-
Кефлавик - Женщины
П1
1.25
X
5.75
П2
7
21:00
Стьярнан - Женщины
-:-
Викингур Рейкьявик - Женщины
П1
1.57
X
4
П2
4.33
21:00
Тиндастолл - Женщины
-:-
ФХ Хабнарфьордюр - Женщины
П1
3.28
X
3.67
П2
1.99
22:15
Филкир Рейкьявик - Женщины
-:-
Троттур Рейкьявик - Женщины
П1
3.75
X
4
П2
1.67
flag Индия - Шиллонг - Премьер-лига
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12:45
Нангкив Ират
-:-
Рангдаджиед Юнайтед
П1
7.47
X
5.89
П2
1.29
flag Чили - Сегунда
Показать Скрыть
00:30
Провинкиял Овалле
2:1
Д. Консепсьон
Завершен
flag Бразилия - Кубок Нордесте
Показать Скрыть
01:00
ФК Форталеза
5:0
АЕ Алтос
Завершен
flag Бразилия - Серия C
Показать Скрыть
01:00
Флореста ЕК
1:2
Ботафого ПБ
Завершен
flag Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
Показать Скрыть
01:00
Универсидад О энд М
0:1
Атлетико Пантоя
Завершен
flag Мексика - Сегунда Дивизион
Показать Скрыть
01:00
Сальтильо
0:1
Тритонес Вальярта
Завершен
01:00
Real Apodaca FC
2:3
Текос
Завершен
01:00
Корас
1:2
Коррекаминос II
Завершен
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flag Женский чемпионат Коста-Рики по футболу
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01:30
Алахуэленсе - Женщины
1:0
Спортинг - Женщины
Завершен
flag Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Показать Скрыть
01:30
ФК Пойнте Мишел
1:6
Belfast Estate Mahaut FC
Завершен
flag Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
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02:00
СЛХ Сент-Полс Юнайтед
1:1
Конари Юнайтед
Завершен
flag Северная Ирландия - Лига резерва
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21:45
Loughgall Reserves
-:-
Carrick Rangers Reserves
П1
3.96
X
4.33
П2
1.63
21:45
Newry City FC
-:-
Glentoran
П1
23
X
11
П2
1.08
22:00
Larne Olympic
-:-
Колрейн - Резерв
П1
6.24
X
5.5
П2
1.31
flag Australia NPL Victoria U23
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12:00
Heidelberg Utd U23
-:-
Moreland City U23
П1
1.82
X
4
П2
3.31
flag Австралия - Кубок ФФА - Квал.
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13:00
Westvale Olympic
-:-
Оукли Кэннонс
П1
41
X
21
П2
1.02
flag Южная Корея - К-лига - Женщины
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10:00
Пусан Сангму (жен)
-:-
Сечжонг Спортстото (жен)
П1
3.9
X
3.4
П2
1.89
13:00
Хвачхон КСПО
-:-
Чханнен (жен)
П1
1.25
X
5.01
П2
10.4
13:00
Сувон МФК
-:-
Кенджу (жен)
П1
2.43
X
3.17
П2
2.82
13:00
Хенде Стил Ред Энджелс
-:-
Сеул Сити ЖФК
П1
1.21
X
6.16
П2
9.7
flag Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Показать Скрыть
20:00
Варта
-:-
Сталь Мелец
П1
2.16
X
3.08
П2
3.6
flag Кубок Литвы по футболу
Показать Скрыть
19:00
Нептунас Клайпеда
-:-
Ритеряй
Предстоящая
flag Швейцария - Лига вызова
Показать Скрыть
21:15
Тун
-:-
Сьон
П1
2.67
X
3.42
П2
2.39
flag УЕФА - Лига чемпионов - Молодёжь
Показать Скрыть
19:00
Олимпиакос
-:-
Милан
П1
4.32
X
3.84
П2
1.7
flag Чемпионат Польши. Второй дивизион
Показать Скрыть
19:15
Олимпия
-:-
Стомил
П1
2.46
X
3.18
П2
2.77
flag Бельгия - Резервная лига
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20:30
ФК Дейнзе - Резерв
-:-
Francs Borains Reserves
П1
1.41
X
4.5
П2
5.73
21:00
ФК Льерс - Резерв
-:-
Кортрейк
П1
5.2
X
4
П2
1.51
flag Норвегия. Дивизион 3. Группа 5
Показать Скрыть
19:00
Фуннефосс/Вормсунд
-:-
Кристиансунд
Предстоящая
19:00
Локомотив Осло
-:-
Мольде 2
Предстоящая
19:30
Ходд 2
-:-
Спьелкавик
Предстоящая
flag Чемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига
Показать Скрыть
17:30
Вальмиера
-:-
Даугава
П1
1.75
X
3.69
П2
4.22
19:30
ФК Гробинас
-:-
Ригас ФШ
П1
15.5
X
7.02
П2
1.13
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flag Чемпионат Мали по футболу. Премьер-дивизион
Показать Скрыть
19:30
Stade Malien
-:-
УСК Кита
П1
1.69
X
3.22
П2
5.55
flag Венгрия - НБ 2
Показать Скрыть
21:00
Дьёр
-:-
Сзегед-Ксанад Гросикс
П1
2.09
X
3.39
П2
3.26
flag Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
Показать Скрыть
19:00
Петролул Плоешти
-:-
УТА Арад
П1
2.2
X
3.19
П2
3.2
flag Peru Liga 2
Показать Скрыть
21:00
Сан Мартин
-:-
Академия Кантолао
Предстоящая
flag Аргентина - Примера B Насьональ
Показать Скрыть
21:00
Алмиранте Браун
-:-
Браун Де Адрог
П1
2.4
X
2.83
П2
3.25
21:00
Майпу
-:-
Атлетико Гуемес
П1
1.97
X
2.95
П2
4.33
00:30
Атлетико Рафаэла
1:2
Сан-Тельмо
Завершен
02:00
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Деп. Морон
Завершен
flag Футбол. Швеция - Дамаллсвенскан
Показать Скрыть
20:00
Линчёпинг (жен)
-:-
Коппарбергс Гётеборг (жен)
П1
5.54
X
4.11
П2
1.52
flag Чемпионат Швеция - Суперэттан
Показать Скрыть
20:00
Эребру
-:-
Варбергс
П1
2.13
X
3.4
П2
3.32
flag Норвегия. Дивизион 3. Группа 6
Показать Скрыть
20:00
Хонефосс
-:-
Фредрикстад II
Предстоящая
flag Норвегия. Дивизион 3. Группа 3
Показать Скрыть
20:00
Оппсал
-:-
Сарпсборг 08 II
П1
3.49
X
4.11
П2
1.81
20:00
Уллерн
-:-
КФУМ 2
П1
1.84
X
4.21
П2
3.34
flag Швеция. 2-ой дивизион. Sodra Gotaland
Показать Скрыть
20:00
ФБК Балкан
-:-
Хеслехольмc
П1
5.11
X
4.31
П2
1.53
flag Дивизион 2, Содра Свеаланд
Показать Скрыть
20:00
Атвидаберг
-:-
Смедбю АИС
Предстоящая
flag Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Показать Скрыть
17:00
ЗЕД ФК
-:-
Эль Гоуна
П1
1.99
X
3.28
П2
3.68
20:00
Даклье
-:-
Кока Кола
П1
4.32
X
3.2
П2
1.87
20:00
Аль Иттихад
-:-
Исмаили
П1
2.42
X
3.18
П2
2.85
flag Бахрейн - Премьер-лига
Показать Скрыть
19:00
Аль-Халидия
-:-
Аль-Найма
П1
1.76
X
3.5
П2
4.38
19:00
Аль-Ахли Манама
-:-
Манама
П1
2.03
X
3.4
П2
3.41
19:00
Бусайтеен
-:-
Аль-Мухаррак
П1
3.59
X
3.37
П2
1.98
flag Бразилия - Чемпионат Акреано
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21:30
ФК Васко да Гама
-:-
Сан-Франциску АС
Предстоящая
01:00
Индепенденциа
1:0
Риу-Бранко ACK
Завершен
flag Саудовская Аравия - 1-й дивизион
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19:10
Аль-Айн
-:-
Аль-Хаджер
П1
2.03
X
3.39
П2
3.42
19:25
Оход
-:-
Аль Сафа
Предстоящая
20:45
Аль Тараджи
-:-
Аль-Батин
П1
2.9
X
3.35
П2
2.28
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flag Исландия - Лига U19
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21:15
Хабнарфьордюр (19)
-:-
Selfoss/Arborg U19
П1
1.51
X
4.5
П2
4.64
21:30
Коупавогюр (19)
-:-
Викингур Рейкьявик U19
П1
3.01
X
4.2
П2
1.9
flag Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол
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21:45
Линфилд
-:-
ФК Ларн
П1
2.45
X
3.3
П2
2.63
flag Australia Victoria Premier League 1
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13:30
Буллин Лайонс
-:-
Кингстон Сити
П1
1.85
X
3.87
П2
3.53
flag Мумбаи - Элит Лига
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13:30
ФК Миллат
-:-
Hope United
П1
1.67
X
4
П2
3.75
flag Бразилия - Лига U20
Показать Скрыть
20:30
Фигейренсе (20)
-:-
Эрсилио Лус (20)
П1
1.75
X
3.6
П2
3.75
21:30
Вила-Нова (20)
-:-
Атлетико Гойяненсе (20)
П1
2.25
X
3.5
П2
2.6
flag Argentina Torneo Promocional Amateur
Показать Скрыть
21:00
Депортиво Металурхико
-:-
Estrella del Sur Alejandro Korn
П1
2.32
X
3.32
П2
2.87
21:30
Barrancas FC
-:-
Атлетико Камионерос
П1
3.53
X
3.46
П2
1.96
flag Женский чемпионат Аргентины по футболу
Показать Скрыть
00:00
Бельграно (жен)
-:-
Ривер Плэйт (жен)
Отложен
15:00
Клуб Атлетико Эстудиантес (жен)
-:-
San Luis FC Women
Предстоящая
flag Армения - Первая лига. Футбол
Показать Скрыть
15:00
Сюник
-:-
Onor
Предстоящая
15:00
Andranik
-:-
ЦСКА Ереван II
Предстоящая
flag Уругвай - Резервная лига
Показать Скрыть
21:30
R. C. Montevideo
-:-
Juventud
П1
1.52
X
4.11
П2
5.54
21:30
Progreso
-:-
Liverpool
П1
2.53
X
3.73
П2
2.4
21:30
Wanderers
-:-
CA River Plate (Uru) Reserve
П1
2.32
X
3.64
П2
2.67
21:30
Депортиво Мальдонадо - Резерв
-:-
Националь II
П1
5.49
X
4.21
П2
1.51
21:30
Danubio
-:-
Albion FC Reserves
П1
1.41
X
4.67
П2
6.33
21:30
Boston River
-:-
At. Fenix
П1
1.57
X
3.97
П2
5.16
flag England Development League 2
Показать Скрыть
15:00
Кру Александра (21)
-:-
Fleetwood Town U21
П1
4.89
X
4.66
П2
1.51
16:00
Чарльтон Атлетик (21)
-:-
Шеффилд Юнайтед (21)
П1
3.02
X
4.01
П2
2
flag Аргентина - Примера С Метрополитана
Показать Скрыть
21:30
Берасатеги
-:-
Клайполе
П1
1.53
X
4
П2
5
21:30
Барракас
-:-
Хувентуд Унида Сан Мигель
П1
2.62
X
3.15
П2
2.62
21:30
Аргентино де Росарио
-:-
Деп. Эспаньол
П1
2.2
X
3
П2
3.2
flag Норвегия - Дивизион 2, Группа 1
Показать Скрыть
17:00
Хортен
-:-
Бранн 2
П1
1.58
X
4.31
П2
4.66
19:00
Тонсберг
-:-
Викинг 2
П1
4.15
X
3.95
П2
1.7
flag Bulgaria Second League
Показать Скрыть
17:00
ЦСКА 1948 II
-:-
Дупница
П1
2.63
X
2.89
П2
2.63
17:00
Септември София
-:-
Дунав Русе
П1
1.34
X
4.52
П2
8.85
flag Сербия - 1-я лига
Показать Скрыть
17:00
ОФК Врсац
-:-
Младост Нови-Сад
П1
4.08
X
3.3
П2
1.88
flag ОАЭ - Резервная лига
Показать Скрыть
17:00
Аль-Наср Дубай (21)
-:-
Аль Батаех (21)
П1
2
X
3.66
П2
3.09
17:00
Аль-Джазира (21)
-:-
Аль-Шарджа (21)
П1
2.4
X
3.65
П2
2.4
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flag Словения - Лига U19
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17:00
Мура U19
-:-
Олимпия Любляна U19
П1
2.37
X
3.81
П2
2.52
flag Brazil Serie A Women
Показать Скрыть
23:00
КА Брагантино (жен)
-:-
Гремио РС - Женщины
П1
1.95
X
3.4
П2
3.46
flag Croatia HNL
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18:00
Рудес
-:-
Вараждин
П1
4.3
X
3.7
П2
1.78
flag Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига
Показать Скрыть
18:00
Берекум Челси
-:-
СК Медеама
П1
1.57
X
3.4
П2
5.5
flag Норвегия. Дивизион 3. Группа 1
Показать Скрыть
18:30
Сандвикен
-:-
Хаугесунд 2
Предстоящая
flag AFC U23 Asian Cup
Показать Скрыть
16:00
Япония
-:-
Южная Корея U23
П1
2.4
X
3.31
П2
2.77
16:00
ОАЭ U23
-:-
Китай
П1
2.6
X
3.2
П2
2.6
18:30
Таиланд
-:-
Таджикистан
П1
1.84
X
3.44
П2
4.05
18:30
Саудовская Аравия U23
-:-
Ирак U23
П1
1.82
X
3.58
П2
3.96
flag Peru Liga 1
Показать Скрыть
23:00
Комеркиянтес
-:-
Альянса
П1
2.07
X
3.31
П2
3.38
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Футбол онлайн, результаты

Bestsport365.ru предлагает прямые трансляции и результаты более 1000 чемпионатов, кубков и турниров по футболу (Российская Премьер-ЛигаАПЛБундеслигаЛига Чемпионов УЕФА). Онлайн трансляции матчей (livescore) показывают счет по ходу матча, а также другую статистику LIVE. Футбольные результаты матчей обновляются в режиме реального времени. 

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Испания - Премьер-лига
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Италия - Серия А
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Чемпионат Европы 2024. Квалификация
Евро 2024
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иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Металлург Металлург
22 Апреля
19:00
Пеликанс Пеликанс
Таппара Таппара
22 Апреля
18:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
22 Апреля
18:30
Шеллефтео АИК Шеллефтео АИК
Рогле Рогле
22 Апреля
20:30
Стеднтский Центр Стеднтский Центр
Црвена Звезда Црвена Звезда
22 Апреля
19:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
22 Апреля
21:30
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
22 Апреля
21:45
Рома Рома
Болонья Болонья
22 Апреля
19:30
Зенит Зенит
Уралмаш Екатеринбург Уралмаш Екатеринбург
22 Апреля
19:30
Heroic Heroic
Team Spirit Team Spirit
22 Апреля
20:15
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